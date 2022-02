Wonder Boy Collection: Amazon lo mette in lista per PS4 e Switch

Amazon Uk ha messo in lista Wonder Boy Collection, un titolo non annunciato, sia per PlayStation 4 che Nintendo Switch. Sviluppato da Inin Games, conterrebbe al suo interno:

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy in Monster World

Wonder Boy IV

La pagina su Amazon mostra anche le cover e la descrizione:

Riunendo quattro dei migliori giochi di Wonder Boy – dalla versione originale arcade del 1986 a Monster World IV del 1994 – questa notevole collezione ti dà la possibilità di sperimentare una delle serie più influenti del passato dei giochi.

Nel corso degli anni ’80 e ’90, i giochi Wonder Boy si sono costruiti un enorme seguito con la loro abbagliante miscela di platform energico e gameplay action-RPG. A differenza di altri titani del genere platform, tuttavia, i giochi Wonder Boy hanno visto un rilascio molto limitato in Occidente sull’hardware di gioco moderno. Fino ad ora!

I giochi Wonder Boy sono progettati per essere semplici da prendere e giocare per i giocatori di ogni abilità, ma contengono abbastanza profondità e sfide da tenere impegnati anche i giocatori più esperti. E ora sono aggiornati con caratteristiche moderne come la possibilità di riavvolgere la partita in qualsiasi momento.

Quindi, se stai cercando di provare questa iconica serie di giochi per la prima volta, rivisitare una gioventù passata a giocare a Wonder Boy, o aggiungere un platform fresco e distinto alla tua collezione, Wonder Boy Collection è il pacchetto perfetto per te!

Caratteristiche principali

Quattro giochi classici dell’influente serie platform di SEGA.

Include Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder in Monster World e Monster World IV. Portato con precisione sulle console moderne, con caratteristiche estese come filtro, shader, opzione di riavvolgimento e galleria d’arte!

Una fantastica miscela di azione platform e RPG.

Diventa nostalgico con la vibrante pixel art e il nitido audio chiptune.

Semplice e accogliente per i nuovi giocatori, con abbastanza profondità e sfida per affascinare i più devoti.

Mostrandovi le due cover qui sotto, vi rimandiamo anche, qualora lo vogliate, alla nostra recensione di Asha in Monster World.