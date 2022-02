Dead Island 2 potrebbe uscire nel 2023

La scorsa settimana, le voci sul Dead Island 2, il gioco di zombie di Deep Silver da tempo in sviluppo, sono emerse online, con gli addetti ai lavori che sostenevano che il gioco potrebbe finalmente essere annunciato nuovamente e rilasciato quest’anno. Beh, sembra che la società madre di Deep Silver, Embracer Group, abbia accennato lo stesso.

Durante una presentazione dei guadagni di Embracer Group giovedì, il presentatore del Q&A ha commentato alcune delle recenti speculazioni riguardanti il gioco e, in modo non ufficiale, sembrassero suggerire che la pubblicazione dell’opera avverrà nel prossimo anno fiscale, che termina il 31 marzo 2023.

Il presentatore del Q&A ha posto la seguente domanda ad Embracer Group:

È molto chiaramente, e mi aspetto almeno il rilascio in questo anno finanziario, o scusate il prossimo anno finanziario dovrei dire. Quindi, è ragionevole e cosa possiamo aspettarci da un titolo che è stato in sviluppo per circa 10 anni?”

Il CEO di Embracer Lars Wingefors ha risposto alla domanda:

Non posso parlare di Dead Island 2 perché non è stato annunciato come tale dal publisher. Ma abbiamo appena parlato che abbiamo un titolo AAA non annunciato… che si pensa sia Dead Island 2, quindi è difficile per me commentare ulteriormente su questo. Ha però confermato che è entusiasta degli altri titoli non ancora annunciati.

Anche se questo non conferma nulla, dà l’impressione che forse Dead Rising 2 stia finalmente raggiungendo il traguardo, dopo anni di sviluppo travagliato. Il gioco è stato originariamente assegnato allo studio Yaegar di Spec Ops: The Line per sviluppare dopo il suo annuncio nel 2014. I compiti sono stati poi spostati e assunti da Sumo Digital, e successivamente Dambuster ha assunto i compiti di sviluppo nel 2019.