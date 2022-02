Giraffe and Annika festeggia due anni con art book e fumetto

Ad agosto 2020 usciva Giraffe and Annika, avventura/platform con elementi da rhythm game sviluppato da atelier mimina e pubblicato da Playism (qui la nostra recensione, qualora non lo conosciate e volete farvi un’idea). Oggi, per festeggiare il secondo anniversario, sono stati pubblicati, via DLC su Steam, un art book e un fumetto.

Art Book

Libro a colori di 92 pagine che contiene illustrazioni di Giraffe e Annika, setting dei personaggi, setting degli sfondi, materiali di design, illustrazioni bonus, tutti i Meowsterpieces del gioco, ambientazioni inutilizzate e altro ancora.

Libro a fumetti

Fumetto di 164 pagine che contiene tutte le scene comiche, le scene alternative, le scene rifiutate e il making-of, fino al finale di Giraffe and Annika.