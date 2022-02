Terraria 2 A New Age: annuncio alle porte?

Oggi un utente di Twitter ha scoperto un teaser piuttosto interessante di uno dei creatori di Terraria.

Nella sua biografia di Twitter, il creatore di Terraria redigit (account Twitter), ha aggiunto Terraria 2 – A New Age come location. Questa è la prima volta che riceviamo informazioni di questo tipo su progetti futuri da parte degli sviluppatori, il che sembra indicare il fatto che potremmo essere diretti verso un annuncio.

Per chi non lo sapesse, il sequel di Terraria è in sviluppo in una forma o nell’altra da molto tempo ormai.

È stato originariamente annunciato nel 2013, ma da allora sono state apportate numerose modifiche.

Da quel momento in poi c’è stato un silenzio assoluto attorno al titolo.

Tuttavia, nel frattempo, abbiamo ricevuto vari aggiornamenti sul titolo originale (per approfondire).

Il recente sviluppo non rivela nulla sulla data di uscita del titolo o su cosa potremmo aspettarci, tuttavia, suggerisce che potremmo assistere a un annuncio sul gioco in breve tempo.