The Legend of Nayuta in uscita su Switch in Giappone

Falcom annuncia che la versione Nintendo Switch di The Legend of Nayuta: Boundless Trails (store) verrà lanciata il 26 maggio in Giappone.

I preordini per l’edizione fisica includeranno la colonna sonora originale divisa in due dischi per un totale di 60 tracce.

Nella stessa data, l’editore Clouded Leopard Entertainment rilascerà The Legend of Nayuta: Boundless Trails per Switch e PC tramite Steam nelle versioni cinese e coreana.

Il porting per Nintendo Switch del gioco, rilasciato per la prima volta per PlayStation Portable nel luglio 2012, è intitolato Nayuta no Kiseki: Ad Astra in Giappone.

Nonostante porti un sottotitolo diverso dalla versione PlayStation 4 rilasciata a giugno 2021, presenta gli stessi contenuti e aggiornamenti, che includono grafica migliorata, supporto per 60 fotogrammi al secondo e qualità del suono superiore rispetto all’originale.

In occidente il titolo uscirà per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store nel 2023.

