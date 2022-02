Metroid Prime 4: la pagina twitter di Retro Studios è stata aggiornata

Retro Studios, lo sviluppatore di Metroid Prime 4 con sede in Texas di proprietà di Nintendo, ha aggiornato la sua immagine del banner di Twitter, spingendo alcuni a credere che potrebbero esserci novità sulla serie e sull’ultimo capitolo di Samus Aran. Alcune persone sembrano essere dell’idea che questa sia, in effetti, la prima immagine corretta di Metroid Prime 4, anche se ciò non è confermato. Ad oggi, Nintendo ha mostrato solo il logo del titolo, ed è successo anni fa, quindi i fan sono comprensibilmente ansiosi di qualsiasi notizia che possono ottenere. L’immagine mostra un personaggio che sembra essere Samus in piedi nel mezzo di un corridoio profondo e buio. C’è luce che brilla dal soffitto e, nel complesso, l’immagine sembra molto inquietante. Metroid Prime 4 è stato originariamente annunciato all’E3 2017 e, secondo quanto riferito, era in lavorazione presso Bandai Namco. Nel 2019, Nintendo ha annunciato che lo sviluppo è passato a Retro Studios, notando all’epoca: “L’attuale progresso dello sviluppo non ha raggiunto gli standard che cerchiamo in un sequel della serie Metroid Prime”. A causa del cambiamento, lo sviluppo è stato riavviato dall’inizio su Retro e il rilascio del progetto è stato ritardato (sebbene non sia mai stata annunciata una data). “Sarà una lunga strada prima che la prossima volta saremo in grado di aggiornarti sui progressi dello sviluppo e il tempo di sviluppo sarà ampio”, ha affermato Nintendo nel 2019. “Tuttavia, continueremo a sviluppare il gioco, in modo che quando sarà è completato, sarà spalla a spalla con i titoli della serie Metroid Prime del passato”.

Retro Studios has updated their Twitter banner.. pic.twitter.com/8jkvhZZzKd — Nibel (@Nibellion) February 17, 2022