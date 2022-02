Wylde Flowers: arriva oggi in esclusiva su Apple Arcade

Il gioco sviluppato da Studio Drydock Pty Ltd, Wylde Flowers, è finalmente arrivato oggi su Apple Arcade. Il titolo della compagnia sarà un’esclusiva della piattaforma, e questo gli garantirà un ottimo posto nella categoria dei casual game per giocatori più tranquilli e dedicati allo stile di vita semplice. C’è un po’ da dire sul gioco in questione: Il gioco si basa su una storia emozionante che mescola mondo rurale, magia e scoperta di sé. I giocatori vestiranno i panni di Tara, appena arrivata su un’accogliente isola rurale per dare una mano alla nonna con la fattoria di famiglia. Avranno modo di conoscere un memorabile cast composto da trenta personaggi, ognuno con un intrigante passato, e di trovare l’amicizia o, magari, l’amore. I personaggi sono doppiati integralmente (in inglese) da un cast che comprende anche attori vincitori del premio BAFTA. I giocatori potranno rilassarsi e godersi la vita di campagna mentre si occupano dei raccolti, si prendono cura degli animali, pescano, realizzano oggetti artigianali e molto altro ancora durante il giorno. Di notte, invece, potranno occuparsi della loro “strega interiore” imparando a pilotare la scopa, a preparare pozioni, a controllare il tempo e le stagioni o addirittura a trasformarsi in un gatto.

Vi ricordiamo che Wylde Flowers sarà un’esclusiva di Apple Arcade, e non potrete trovarlo altrove.