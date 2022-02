BlazBlue Cross Tag Battle: arriva il rollback netcode

Dopo che il rollback netcode ha debuttato anche su BlazBlue Central Fiction su PC, Arc System Works sta preparando lo stesso per BlazBlue Cross Tag Battle, e la notizia è ufficiale. Il gioco di combattimento crossover riceverà il supporto per lo stesso nell’aprile 2022 sia su PC che su PS4, il che significa che i giocatori per Nintendo Switch non saranno altrettanti fortunati. Fino ad allora, gli utenti di Steam possono prendere parte ai test pubblici per vedere come funziona il rollback netcode il 23 febbraio alle 15:00 PST. Arc System Works ha spinto per la funzionalità in tutti i suoi titoli, inclusi Guilty Gear Strive e il prossimo DNF Duel. Resta da vedere come sarà la risposta per BlazBlue Cross Tag Battle, ma siamo convinti che questo permetterà una più rapida e fluida esperienza di gioco nel picchiaduro. Il suo ultimo importante traguardo di vendita è stato nel giugno 2020, quando ha superato 450.000 vendite digitali e spedizioni globali. Nel frattempo, Arc System Works sta lavorando anche a Persona 4 Arena Ultimax con Atlus, che uscirà il 17 marzo per PS4, Nintendo Switch e PC. Non sembra avere il rollback netcode al lancio, ma quest’ultimo valuterà la possibilità di aggiungerlo con una patch futura. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nel frattempo. Per chi non sapesse cosa sia, purtroppo la spiegazione nel dettaglio richiederebbe troppo tempo, ma per dirla in breve è un sistema di implementazione di input che migliora significativamente la connessione e la sua stabilità quando due giocatori si scontrano online, minimizzando i ritardi e il lag.

