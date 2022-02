Horizon Forbidden West: si festeggia il lancio del gioco

Horizon Forbidden West, l’ultimo gioco esclusivo di Sony, è ora disponibile in tutto il mondo e il suo lancio è stato celebrato da altri studi legati a PlayStation, proprio come Guerrilla Games, nonché la sviluppatrice di Horizon. Lo sviluppatore di The Last of Us e Uncharted, Naughty Dog, si è congratulato con lo sviluppatore di Forbidden West Guerrilla per il lancio, dicendo:

“Non vediamo l’ora di unirci ad Aloy per svelare i misteri del bellissimo mondo che hai creato“.

Sucker Punch Productions, lo sviluppatore di Ghost of Tsushima, ha dichiarato nel suo messaggio lusinghiero:

“Congratulazioni ai nostri incredibili amici di Guerrilla per il lancio. Siamo tutti così entusiasti di intraprendere il viaggio di Aloy questo fine settimana”. Entrambi i post includevano grafica personalizzata, il che è sicuramente un ottimo tocco di classe che non fa altro che solidificare questa relazione duratura. Ma non solo: anche i ragazzi di Santa Monica Studios hanno espresso le loro più sentite congratulazioni con una carina immagine con Kratos, Atreus e Aloy faccia a faccia: proprio un evento impossibile! Con il successo che anche il primo gioco ha raggiunto, non vediamo l’ora di vedere che cosa ci riserverà Horizon Forbidden West, disponibile ora su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Congratulations to our wonderful friends @Guerrilla on the release of Horizon Forbidden West! We can't wait to join Aloy in uncovering the mysteries of the beautiful world you crafted. Illustration by @irvinpaints pic.twitter.com/Up4fzmvP53 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 18, 2022

#HorizonForbiddenWest is out today! Congratulations to our incredible friends at @Guerrilla on the launch. We are all so excited to embark on Aloy's journey this weekend! 🏹💙 pic.twitter.com/BIcU0bqYse — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) February 18, 2022