Horizon Forbidden West: online la day one patch

Per garantire che il lancio del gioco sia stabile e senza intoppi, Guerilla Games ha rilasciato una day one patch per Horizon Forbidden West.

Una delle più grandi uscite esclusive di PlayStation, Horizon Forbidden West (store), è finalmente disponibile (per approfondire) e, sebbene il gioco abbia ricevuto recensioni entusiastiche per la sua grafica, gameplay, trama e altro, Guerilla Games ha lavorato duramente per garantire che il lancio fosse il migliore possibile.

Per garantire ciò, gli sviluppatori hanno rilasciato una patch che si presenta come versione 1.04 su PlayStation 4 e versione 1.004 su PlayStation 5.

La patch apporta vari miglioramenti delle prestazioni e correzioni di stabilità generale al titolo, come correzioni di arresti anomali, frame rate migliorati e fluidi, correzioni di problemi estetici e altro ancora.

Note sulla patch 1.04 di Horizon Forbidden West:

Vari miglioramenti delle prestazioni

Risolti alcuni arresti anomali rari o condizionali

Correzioni per alcuni bloccanti della progressione rari o condizionali

Risolti alcuni casi in cui la pagina di avanzamento del gioco nel taccuino non si aggiornava correttamente

Risolti diversi problemi estetici

Ricordiamo inoltre che la nostra recensione è online qui.