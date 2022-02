Fallout: Walton Goggins avrà un ruolo principale nella serie Amazon

Dopo l’annuncio di un paio di anni fa, non sono stati mostrati tanti dettagli relativi alla serie tv tratta da Fallout, in produzione da parte di Amazon: ora però sappiamo chi sarà una delle star principali.

Secondo infatti un recente report di Variety, l’attore di Predators e Sons of Anarchy, Walton Goggins ha firmato per “interpretare un personaggio basato sui ghoul dei giochi”. Per chi non lo sapesse, i ghoul sono esseri umani che sono stati orribilmente sfigurati a causa dell’esposizione alle radiazioni, ma sono anche, come risultato, in gran parte immuni alle radiazioni e alla ricaduta nucleare.

In altre parole, è probabile che Goggins avrà un aspetto molto diverso da come siamo abituati a vederlo in altri film e show televisivi, in virtù degli effetti speciali e del trucco a cui sarà potenzialmente sottoposto.

Oltretutto, Jonathan Nolan di Westworld è stato scelto per dirigere il progetto, con Geneva Robertson-Dworet, che ha lavorato al reboot del film Tomb Raider con Alicia Vikander, e Graham Wagner, che ha già lavorato a show come The Office e Silicon Valley.

Anche se al momento non c’è una data di rilascio certa per la serie TV su Fallout di Amazon, vi aggiorneremo quando ci saranno novità in merito.