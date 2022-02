Mina The Hollower: quasi un milione di dollari su Kickstarter

Ad inizio mese è arrivato su Kickstarter il nuovo lavoro in sviluppo da parte di Yacht Club Games (quelli di Shovel Knight), ovvero Mina The Hollower: dopo aver raggiunto in meno di 12 ore il goal principale, messo a poco più di 300 mila dollari, nei giorni seguenti le donazioni sono continuate a salire fino ad arrivare al quasi milione di dollari di queste ore. Al momento in cui vi scriviamo, la cifra raggiunta è infatti di circa 926 mila dollari, e con ancora 12 giorni di campagna crowdfunding, è facile pensare che il milione possa venire ampiamente sorpassato.

Al momento l’ultimo stretch goal raggiunto è stato quello relativo al porting su MAC e Linux, mentre il prossimo, posto proprio ad un milione, prevede l’inizio del gioco con la scelta di tre armi starter (la Nightstar, arma base, a cui si aggiungerebbero Dual Daggers e War Hammer).

Come scritto nella pagina Kickstarter, Mina the Hollower è un action-adventure con un gameplay classico e un’estetica 8-bit nello stile del Game Boy Color, raffinata per l’era moderna. Combattimento a 60fps, un mondo pieno di mistero e orrore, e un’avventura con inquadratura dall’alto si combinano in un mix che potrebbe ricordare titoli classici come Castlevania, The Legend of Zelda: Link’s Awakening o anche Bloodborne.