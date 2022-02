Rainbow Six Siege: mostrata Demon Veil

Come da programma, oggi 19 febbraio Ubisoft ha mostrato Demon Veil, prima stagione dell’anno 7 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Per l’occasione è stato quindi presentato sia un filmato cinematico che fa vedere Azami, la nuova defender, che un corposo video di quasi 30 minuti che analizza le nuove caratteristiche di gioco.

Come segnato nella sua descrizione, il gadget di Azami può chiudere le linee di vista, bloccare i punti di ingresso e creare angoli di difesa completamente nuovi, il tutto con un movimento di polso.

Lasciandovi ai due filmati qui sotto, vi ricordiamo che, per quanto riguarda il lato Esport di Rainbow Six Siege, si sta svolgendo il Six Invitational, oggi 19 e domani 20 febbraio.