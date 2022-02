Marvel’s Avengers: in arrivo il nuovo aggiornamento

Anche se il lancio è stato piuttosto difficile per Marvel’s Avengers, lo sviluppatore Crystal Dynamics ha lavorato per fare in modo che sia un gioco che tutti possano godere, anche se i loro sforzi non sono stati esattamente incoraggianti. Aggiunte di personaggi come l’esclusivo Spider-Man per PlayStation sono state accolte con critiche, e la più grande lamentela che i giocatori hanno avuto con il gioco è la mancanza di aggiornamenti. Dopo tutto, l’ultimo grande aggiornamento che il gioco ha avuto è stata la già citata aggiunta dell’Uomo Ragno.

Recentemente, gli sviluppatori hanno detto che non sono ancora pronti a rivelare la prossima grande tabella di marcia del gioco. Detto questo, hanno rilasciato un’anteprima della prossima patch, che è l’aggiornamento 2.3.

Attraverso un post settimanale sul blog attraverso il sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori hanno delineato un’anteprima di ciò che è in serbo per il gioco attraverso il prossimo aggiornamento. Alcuni dei principali cambiamenti che stanno arrivando saranno le modifiche alle ricompense, dove la configurazione delle ricompense da rilasciare è stata cambiata. Oltre a questo, sono state menzionate anche le modifiche alle ricompense per i Raid e la revisione delle ricompense per il Vault/Villain Sector, insieme all’introduzione dei Mega Hives. Marvel’s Avengers è disponibile su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.