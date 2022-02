Dragon Ball FighterZ: svelata la data d’uscita di Androide 21 Lab Coat

Secondo quanto annunciato recentemente da Bandai Namco Entertainment insieme ad Arc System Works, quest’ultimi hanno svelato qualche informazione in più sul DLC che dovrebbe arrivare tra qualche giorno su Dragon Ball FighterZ, picchiaduro disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ovviamente ci riferiamo ad Androide 21 Lab Coat, character precedentemente annunciato, dopodiché non si è saputo più nulla sulla sua pubblicazione, almeno finora.

Entrambe le compagnie hanno fatto sapere che il lottatore si unirà nel roster dei combattenti disponibili nella giornata del 24 febbraio, quindi il debutto per Androide 21 Lab Coat all’interno di Dragon Ball FighterZ è oramai imminente. Come se non bastasse, Bandai Namco Entertainment e Arc System Works hanno pubblicato un gameplay trailer, all’interno del quale possiamo vedere le mosse che in grado di effettuare il personaggio.