Shuhei Yoshida svela due nuovi titoli in arrivo

Attraverso una serie di tweet, Shuhei Yoshida (per approfondire) sul suo account Twitter ha condiviso un elenco di giochi a cui ha giocato, tra cui due ancora non annunciati.

The last one is not Elden Ring — Shuhei Yoshida (@yosp) February 18, 2022



Mentre l’elenco inizia abbastanza normale, con giochi come Horizon Forbidden West, Sifu e Genshin Impact, diventa molto interessante quando afferma che ha anche giocato a due titoli inediti. Uno di questi apparentemente è un gioco puzzle-action e un altro è un Soulslike.

Ha chiarito nel seguente post che il Soulslike non rilasciato non è Elden Ring.

Ciò che fa alzare ancora di più le sopracciglia è il fatto che anche l’attuale presidente di PlayStation Hermen Hulst si sia unito alla conversazione, commentando:

Such a tease! — Hermen Hulst (@hermenhulst) February 18, 2022

Dato che Yoshida si occupa dei giochi indie per la console, si può presumere che entrambi i giochi siano molto probabilmente qualcosa di un team di sviluppatori indipendenti, ma non è ancora detto.