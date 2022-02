Uncharted: il film sta avendo un grande successo

Il film di Uncharted di Sony è uscito questo fine settimana e ha fatto grandi affari al botteghino, diventando la quarta più grande apertura di tutti i tempi per un film di videogiochi. Non solo molti fan sono entusiasti del film, ma adesso sappiamo anche che il film ha guadagnato una cifra davvero importante, ben 44 milioni di dollari per il periodo venerdì-domenica e 51 milioni per il weekend lungo del Presidents Day di quattro giorni. È la quarta più grande apertura di un film basato su un videogioco negli Stati Uniti, dietro a Tomb Raider (47 milioni di dollari), Detective Pikachu (54 milioni di dollari) e Sonic the Hedgehog (58 milioni di dollari). Il film non ha entusiasmato esattamente i critici professionisti, ma sta andando molto meglio con i fan, almeno in base ai punteggi pubblicati su Rotten Tomatoes. La forte reazione positiva dei fan suggerisce che i numeri al botteghino potrebbero continuare ad essere forti mentre il film si dirige verso il suo secondo e terzo fine settimana. Nonostante l’opinione generale possa essere contrastante, è impossibile negare il potenziale del film, e infatti ci aspettiamo che venga usato al meglio anche in futuro, grazie al duro lavoro di Warner Bros e di Sony per questo grande adattamento cinematografico di Uncharted. Per vedere la recensione, vi indirizziamo alla nostra opinione del film.

BOX OFFICE: The big story? Two films over-performed on the same weekend for the first time in a good while:

– #Uncharted grabs the 4th biggest 3-day opening ever for a video game adaptation w/ $44M & $51M for the 4-day.

–#Dog scored $15M & $18M for the 4-day.

What did you watch? pic.twitter.com/aOKuRUyNJ6 — Erik Davis (@ErikDavis) February 20, 2022