Super Mario RPG: il direttore del gioco vorrebbe fare il seguito

Super Mario RPG è uno di quei giochi dimenticati dal tempo stesso che i solo i fan più sfegatati si ricordano. Avete presente il classico meme di Genos in Smash? Bene, sappiate che è partito proprio da questo gioco, e oggi abbiamo delle notizie in merito al titolo. Il Super Nintendo è ampiamente considerato una delle più grandi console di sempre per il genere RPG, e il sistema ha ospitato numerosi classici del genere, tra cui Chrono Trigger, Final Fantasy VI e Earthbound. Negli ultimi 26 anni, Super Mario RPG ha stabilito un seguito appassionato, ma il gioco non ha mai ricevuto un sequel ufficiale, ma questo potrebbe cambiare. In un’intervista con MinnMax, il direttore del titolo Chihiro Fujioka ha espresso le sue speranze di poter concludere la sua carriera realizzando un sequel.

“Sì, mi piacerebbe assolutamente realizzarne uno… nella mia carriera sono stato coinvolto in molti giochi e mi piacerebbe davvero che il mio ultimo fosse un altro gioco di ruolo di Mario, se possibile”,

Ha detto Fujioka a MinnMax. Sebbene Super Mario RPG non abbia mai avuto un sequel ufficiale, il primo Paper Mario è stato provvisoriamente intitolato “Super Mario RPG 2”, a un certo punto. Fujioka è stato anche coinvolto nella serie di giochi Mario & Luigi sviluppata da AlphaDream. Mentre i giochi Paper Mario e Mario & Luigi hanno mantenuto vivo lo spirito di Super Mario RPG, Fujioka vorrebbe tornare all’inizio. “Penso che Mario & Luigi sia fantastico, ma vorrei tornare indietro e creare un gioco di ruolo di Mario in cui controlli solo Mario”. Non nascondiamo che questo sarebbe un grande tentativo che i fan apprezzerebbero, considerando che il gioco ha avuto risultati più che eccellenti con la collaborazione tra Nintendo e la allora Square, oggi nota come Square Enix. Ma soltanto il tempo ci dirà cosa vogliono fare in merito, anche se tutti vogliono la stessa cosa.