Capcom annuncia la nuova Fighting Collection

Capcom dopo aver annunciato ufficialmente il nuovo Street Fighter 6 ha anche presentato la sua nuova collezione di giochi arcade disponibile per console e PC che sarà lanciata dal 24 giugno. Capcom Fighting Collection presenta le leggende della storia dei giochi arcade competitivi, include impostazioni aggiuntive per migliorare l’esperienza a casa e supporta anche il multiplayer online.

La collezione presenta dieci dei più grandi classici di combattimento di Capcom riprodotti fedelmente nella versione originale più popolare. La line-up include i giochi della serie Street Fighter, tutti e 5 i titoli della serie Darkstalkers e il simpatico ma feroce Super Puzzle Fighter II Turbo e Super Gem Fighter MiniMix. Sarà disponibile per la prima volta il titolo anche Red Earth. La nuova Collezione supporta il cross platforms e il match making. In questo modo i giocatori saranno abbinati ad avversari del loro stesso livello. Sarà presente anche una modalità di allenamento dove è possibile personalizzare le opzioni e persino impostare modalità di allenamento specifico per i giocatori esperti. Per gli amanti delle competizioni, saranno disponibili i ranked matches dove è possibile scalare la classifica guadagnando punti Lega.

Sarà possibile salvare la partita in qualsiasi momento, anche nel bel mezzo di una battaglia accesa, grazie al salvataggio rapido. I giocatori potranno personalizzare liberamente i controlli dei pulsanti o le combinazioni di tasti. Sarà presente anche una galleria, chiamata Museo, con oltre 500 singole pagine di documentazione su arte e design, comprese alcune che non sono mai state pubblicate prima. Il Museo conterrà anche un lettore musicale con oltre 400 brani dei giochi originali, oltre a brani originali della Capcom Fighting Collection. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Capcom Fighting Collection sarà disponibile dal 24 giugno per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.