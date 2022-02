Assassin’s Creed Valhalla: Roadmap 2022

Ubisoft ha rilasciato la sua prima roadmap per Assassin’s Creed Valhalla tramite Twitter.Â

Time to dive back! 🔥 Check out our first roadmap of 2022 for Assassin's Creed Valhalla 👀

Come March 10th, undertake a perilous journey to Svartalfheim alongside Odin when Dawn of Ragnarök releases 🏔️ #AssassinsCreed pic.twitter.com/Zk8kW5bATS

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 18, 2022