Horizon Forbidden West: debutta primo nella classifica UK

Diversi grandi giochi lanciati in tutto il mondo la scorsa settimana, Horizon Forbidden West di Guerrilla Games ha conquistato il primo posto nelle vendite fisiche del Regno Unito secondo Gfk. Non sorprende affatto, dopo che la protagonista Aloy ha ricevuto vari riconoscimenti negli ultimi giorni. Secondo GamesIndustry, è stato anche il secondo più grande lancio di PS5 nel territorio finora superando anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales in cima.

Sebbene le vendite di lancio siano diminuite del 35% rispetto al suo predecessore, non tengono conto dei download digitali. Anche il fatto che le console PS5 siano meno disponibili rispetto alla PS4 (che era disponibile da oltre tre anni al lancio di Zero Dawn) potrebbe anche essere un fattore. Altri titoli degni di nota questa settimana includono Pokemon Legends: Arceus, che è sceso al secondo posto con vendite in calo settimana su settimana.

Tra le nuove uscite della scorsa settimana c’era Assassin’s Creed: The Ezio Collection, che è entrato al 21° posto dopo l’uscita della versione per Nintendo Switch, e The King of Fighters XV che ha debuttato al 30° posto. Cyberpunk 2077 è anche rientrato in classifica al 23° posto dopo l’aggiornamento 1.5 che ha aggiunto il supporto next-gen. Di seguito una panoramica di Horizon Forbidden West tramite il sito ufficiale PlayStation:

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo.

Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

Horizon Forbidden West è disponibile in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4.