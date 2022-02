Eternal Darkness: possibile ritorno dopo venti anni

Il CEO di Nightdive Studios, Stephen Kick, ha parlato del desiderio dello studio di rimasterizzare Eternal Darkness e delle difficoltà di lavorare con Nintendo.

Dalla sua uscita su Nintendo GameCube nel 2002, Eternal Darkness: Sanity’s Requiem di Silicon Knights è diventato un classico di culto e uno dei giochi più popolari sulla console.

Nonostante le voci nel corso degli anni secondo le quali Eternal Darkness (per approfondire) sarebbe tornato su più console, che vanno da Wii U a Switch, l’iconico gioco Gamecube non è mai stato ripubblicato al di fuori della sua piattaforma originale.

Nightdive Studios, uno sviluppatore noto per i suoi remaster di giochi classici, ha deciso di attribuire parte della colpa alla stessa Nintendo.

Le azioni dell’azienda relative alla pirateria sono state criticate da molti all’interno della comunità di gioco in quanto danneggiano attivamente la conservazione della storia dei giochi, in particolare per quanto riguarda la chiusura recentemente annunciata degli eShop 3DS e Wii U.

In una recente discussione relativa alle azioni antipirateria di Nintendo, il CEO di Nightdive Studios Stephen Kick ha parlato del rapporto di Nintendo con gli sviluppatori di terze parti.

Il CEO di Nightdive, Stephen Kick, fa riferimento all’esperienza del suo studio di lavoro con Nintendo in passato (qui).

Nightdive ha chiesto a Nintendo di rimasterizzare molti dei vecchi giochi dell’azienda, ed Eternal Darkness è in cima alla sua lista personale di remaster.

Lo studio si è fatto un nome negli ultimi anni attraverso diversi remaster di giochi dell’era Nintendo 64, come la serie Turok e la riedizione del 2020 di Doom 64.

Sebbene Eternal Darkness abbia avuto un successo significativo per Nintendo, vincendo numerosi premi dopo il suo lancio, la serie è caduta in letargo dopo diversi anni di incertezza sul suo futuro.

Inizialmente si diceva che un sequel fosse in fase di sviluppo da parte di Silicon Knights prima che il progetto venisse definitivamente cancellato

Le voci su un sequel di Eternal Darkness sia su Wii U che su Nintendo Switch quindi non si sono mai materializzate.

Un remake o un sequel di Eternal Darkness sarebbe la prima versione che il popolare gioco horror ha visto in quasi due decenni.