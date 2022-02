The King of Fighters XV: disponibile l’aggiornamento 1.02

Il sequel di SNK della lunga serie di giochi di combattimento, The King of Fighters XV, è finalmente uscito su PC e console rendendo felici quei giocatori che lo attendevano con ansia. Nel frattempo lo sviluppatore ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per risolvere i problemi persistenti nel gioco. Di recente SNK ha anche fornito dettagli su come sarà la tabella di marcia post-lancio del gioco.

SNK ha rilasciato anche una nuova patch per il gioco di combattimento e, guardando le note, sembra che le modifiche siano minori. Per cominciare, l’aggiornamento 1.02 introduce correzioni relative alla modalità allenamento, risolvendo un bug presente nel comportamento del personaggio del giocatore 1. Inoltre sono stati risolti vari problemi legati ai singoli personaggi e alle loro tecniche. Potete controllare le note complete della patch. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento 1.0.2:

Modifiche Principali

Allenamento : durante la riproduzione di una registrazione in determinate circostanze, il personaggio del giocatore 1 si è comportato in modo non intenzionale. Questo è stato ora risolto.

: durante la riproduzione di una registrazione in determinate circostanze, il personaggio del giocatore 1 si è comportato in modo non intenzionale. Questo è stato ora risolto. Ash Crimson : regolato l’utilizzo del misuratore Shatter Strike

: regolato l’utilizzo del misuratore Shatter Strike Athena Asamiya : risolto un problema per cui, in circostanze, quando usa il Psychic Shoot, Athena diventa silenziosa.

: risolto un problema per cui, in circostanze, quando usa il Psychic Shoot, Athena diventa silenziosa. Vanessa: Evasione di emergenza con annullamento della guardia (avanti/indietro) – Ridotta la distanza percorsa durante l’evasione di emergenza con annullamento della guardia, oltre a regolare l’utilizzo del contatore durante la modalità massima da 0 a 200.

Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online.

The King of Fighters XV sarà disponibile dal 17 febbraio per Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.