The Mandarin, novità stellare per Amstrad CPC

The Mandarin è un titolo ispirato all’immortale Guerre Stellari per l’inossidabile Home Computer a 8 bit ideato da Alan Michael Sugar nel 1984, si stiamo parlando proprio di Amstrad CPC. Il titolo è stato sviluppato dal developer indipendente Mananuk ed è da poco disponibile in questo LINK in forma del tutto gratuita. Il gioco cita in maniera divertente Star Wars, ed in particolare The Mandalorian. Si tratta di un platform adventure a schermate fisse simile, nella struttura, a diversi classici del genere, tra cui Metroid o anche Rick Dangerous, che era stato già omaggiato dal divertente El Tesoro Perdido de Cuauhtemoc, che trovate in questa pagina.

The Mandarin è un titolo ricco di piattaforme e nemici da combattere, in cui l’Eroe, Il Mandarino, appunto, deve percorrere e superare indenne decine di stanze rischiose, con il compito di salvare una piccola e tenera creatura che è stata rapita dall’Impero, il cui capo malvagio risponde al nome di Head Clan. Il misterioso gruppo noto come “La Ribellione” (che ci ricorda decisamente qualcosa) lo ha reclutato per introdursi nella pericolosa base dell’Impero chiamata Dying Orange, che risponde ai comandi diretti dell’Imperatore, e dove è nascosta, non si sa dove la creatura da salvare. Questo essere mitologico ha dei poteri speciali che potrebbero capovolgere le sorti dell’Universo, riportando la vittoria nelle mani del bene.

Scopo del gioco è quello di raccogliere tutte quante le celle di energia sparse per i livelli, ed attivare l’ultima passerella di emergenza rimasta indenne, riuscendo a fuggire indenne dalla pericolosa base imperiale. Il titolo presenta un numero spropositato di nemici, agguerriti e pericolosi, ispirati a quelli classici della saga di Star Wars, tra cui spiccano, ovviamente, Storm Troopers e Droidi. Il titolo ha anche una blanda impostazione survival, quindi è necessario non sprecare alcuna munizione, perché queste ultime sono decisamente limitate. Meglio quindi adottare un atteggiamento strategico, piuttosto che buttarsi all’impazzata sparando a caso contro tutto quello che si muove come se non ci fosse un domani, siete avvertiti. Per fortuna il gioco non ha una impostazione troppo punitiva, ed ha previsto anche diverse tacche di energia consumabile se si viene colpiti dai nemici, piuttosto che la morte immediata.

Un titolo intrigante che farà i felici i fan di Star Wars, ma anche tutti quelli che desiderano del materiale completamente nuovo per il loro Amstrad CPC. Ottime notizie per i nostalgici della cassettina, per quelli che desiderano trasformare la ROM in supporto fisico, su disco da tre pollici o cassetta, sul sito ufficiale sono disponibili pure i modelli di stampa per le copertine. Il titolo supporta sia tastiera che joystick e dispone anche di una pregevole colonna sonora. The Mandarin è stato realizzato completamente utilizzando il motore grafico proprietario multipiattaforma Mojon Twins MK1 Engine, ormai diventato una vera garanzia di qualità nella Demoscene del Retrogaming moderno, e col quale è stato realizzato il celebre Coloco per Sinclair ZX Spectrum, dagli stessi Mojon Twins nel 2020.