The Quarry: il nuovo marchio di Supermassive Games

Supermassive Games sembra avere un altro titolo in sviluppo oltre The Dark Pictures Anthology (per approfondire): The Quarry.

Gli annunci di lavoro nell’ultimo anno hanno suggerito che lo studio stia lavorando a un nuovo gioco multiplayer non annunciato che presenterà combattimenti in tempo reale, a differenza dei loro giochi di avventura horror basati su QTE.

Grazie a @the_marmolade su Twitter, veniamo a conoscenza del fatto che Supermassive Games ha depositato un nuovo marchio: The Quarry con tanto di logo. Un annuncio ufficiale potrebbe non essere troppo lontano.

Ricordiamo inoltre che Supermassive aveva registrato altri cinque nuovi loghi e titoli per giochi non annunciati della serie Dark Pictures.

I titoli erano: