 MultiVersus: annunciato il secondo test tecnico

Molti giochi hanno provato ad accaparrarsi una fetta della torta che ha portato tanto successo a Super Smash Bros.Ultimate nel corso degli anni, ma non molti ci sono riusciti. Con l’imminente combattimento platform crossover MultiVersus, WB Games ha accettato la sfida e presto i giocatori avranno la possibilità di unirsi ai personaggi più popolari in questo nuovo titolo Battle Royale.

WB Games ha recentemente annunciato tramite Twitter che un secondo test tecnico del prossimo Battle Royale free-to-play è stato fissato per il 25 febbraio e durerà circa 10 giorni, fino al 7 marzo. Non tutti potranno partecipare poiché il test sarà disponibile solo per i giocatori negli Stati Uniti, Canada, Messico e Sud America. Sviluppato daPlayer First Games, MultiVersus è previsto per l’uscita in tutto il mondo nel 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC con pieno supporto al cross-play, server dedicati e stagioni piene di contenuti. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale del gioco.

MultiVersus prevede combattimenti 2 vs. 2 a squadre ed un roster in continua espansione di personaggi che arrivano da diversi universi targati WB. Il titolo presenterà una varietà di eroi e personaggi con cui fare squadra o contro cui competere in battaglie epiche, tra cui Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC Super Heroes & DC Super-Villains); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry (Tom and Jerry); Jake The Dog e Finn The Human(Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); una creatura originale chiamata Reindog; e molti altri in arrivo.

MultiVersus uscirà nel 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica per il gioco. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.