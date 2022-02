Riot Games: Mark Merrill diventa presidente dello studio

Il co-fondatore di Riot Games (sito ufficiale), Marc Merrill, ha assunto un nuovo ruolo come presidente studio, supervisionando tutti i progetti di sviluppo attuali e futuri.

Come annunciato dal CEO di Riot Nicolo Laurent, Merrill si occuperà di titoli come League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics e Wild Rift. Supervisionerà anche i piani di ricerca e sviluppo dello studio in futuro.

Merill ha fondato Riot nel 2006 insieme a Brandon Beck e ha ricoperto il ruolo di CEO per 11 anni, prima di dimettersi nel 2017.

A quel tempo, Merrill e Beck annunciarono che si sarebbero allontanati dalle responsabilità manageriali per essere “di nuovo molto più concentrati sui giochi” piuttosto che gestire l’azienda.

