Soul Hackers 2 annunciato da Atlus

Atlus ha annunciato Soul Hackers 2 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Sarà disponibile dal 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo. La versione occidentale includerà opzioni di doppiaggio inglese e giapponese, con sottotitoli in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Torna dopo dunque venticinque anni la serie spin-off di Megami Tensei, dopo l’uscita del 1997 di Devil Summoner: Soul Hackers.

Il titolo è prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, la musica è composta da MONACA, il design dei personaggi è realizzato da Shirow Miwa ed il Production Manager è Shinjiro Takata.

In Giappone, il gioco sarà disponibile anche in una Soul Hackers 2 25th Anniversary Edition per PlayStation 5 e PlayStation 4. Al prezzo di 17.380 yen, includerà:

un album musicale con tre dischi, 25th Anniversary Music Album , con 30 brani

, con 30 brani un libro, 25th Anniversary Book, di 100 pagine con artwork, interviste e altro

di 100 pagine con artwork, interviste e altro la figure di Aiho-kun

il contenuto scaricabile del costume speciale “Mary-Style Maid Outfit”

il contenuto scaricabile della fusione demoniaca “Aiho-kun”.

In una guerra tra evocatori di diavoli, spetta a Ringo e alla sua squadra decifrare il destino e salvare il mondo dall’apocalisse. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere qui sotto.