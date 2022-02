Daymare 1994 Sandcastle farà parte della lineup dello Steam Next Fest

Il publisher Leonardo Interactive e lo sviluppatore Invader Studios hanno annunciato che il prequel survival horror Daymare: 1994 Sandcastle, basato sulla storia, rilascerà una demo gratuita come parte della celebrazione Steam Next Fest dal 21 al 28 febbraio. Ambientato prima degli eventi dell’acclamato Daymare: 1998, il gioco segue l’agente speciale Dalila Reyes, una ex spia del governo ora al servizio di H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search), mentre esplora le inquietanti, labirintiche profondità del più avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati Uniti d’America.

La demo di Steam ti immergerà in un survival horror come non hai mai provato prima! Preparati a essere trasportato indietro nel tempo dove scoprirai l’inizio di questo terrificante viaggio e le misteriose connessioni che legano questo prequel a Daymare: 1998. Esplora alcuni dei luoghi più iconici e accattivanti di Daymare mentre riveli l’orrore nascosto nel centro di ricerca militare più segreto degli USA. Addentrati in ambienti sempre più folli, macabri e infernali e affronta i feroci Decoys, le creature mortali che ti ostacolano.

Sopravvivi a una caccia implacabile e terrificante usando l’innovativa meccanica di controllo della folla legata a una delle armi più innovative e originali di sempre, il Frost Grip. Ma ricorda, adottare la stessa strategia non sarà sufficiente per sopravvivere alla tua missione. Guardatevi le spalle e non date nulla per scontato. In Daymare: 1994 Sandcastle, nessun posto è sicuro. Incubi agghiaccianti giacciono in attesa, ululando per la possibilità di strappare la carne dalle ossa. Daymare: 1994 Sandcastle sarà lanciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC via Steam nel corso dell’anno.