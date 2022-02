Marvel’s Guardians of the Galaxy: vendite al di sotto delle aspettative di Square Enix

Marvel’s Guardians of the Galaxy stava combattendo una battaglia in salita prima ancora di uscire, e non c’era carenza di scetticismo intorno al gioco nel periodo precedente al suo lancio. Naturalmente, con il suo single player, il gioco Action Adventure di Eidos Montréal ha finito per sorprendere un gran numero di persone, ma anche se ha certamente ricevuto molti elogi dalla critica e dal pubblico, sembra che questo non si sia riflesso nelle sue vendite iniziali.

Nel suo ultimo rapporto trimestrale sui guadagni, l’editore Square Enix ha rivelato che le vendite di lancio di Marvel’s Guardians of the Galaxy sono state inferiori alle aspettative della società. Detto questo, il gioco ha finito per prendere quota non molto tempo dopo, godendo di una crescita nelle vendite, che è qualcosa che Square Enix si aspetta continuerà.

Ecco cosa ha scritto Square Enix nel recente rapporto:

Nonostante le forti recensioni, le vendite del gioco al lancio sono state inferiori alle nostre aspettative iniziali. Tuttavia, le iniziative di vendita che abbiamo avviato nel novembre 2021 e continuato nel nuovo anno hanno portato a una crescita delle vendite, e abbiamo intenzione di lavorare per continuare a espandere le vendite per compensare il lento inizio del titolo.

Square Enix ha lottato per vedere il tipo di successo che avrebbe sperato con i suoi giochi con licenza Marvel. Marvel’s Avengers è stato stroncato dalla critica al momento del lancio, e le sue successive scarse vendite hanno portato a perdite significative per la società, con il gioco stesso che ha lottato per recuperare i costi di sviluppo, dopo di che Square Enix ha dato la colpa al modello di Live Service del gioco. Speriamo che le cose vadano meglio per il gioco di Eidos Montréal, che certamente merita di avere successo.