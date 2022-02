Classifica italiana: Leggende Pokémon Arceus primo per la terza settimana in fila

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella sesta settimana del 2022, dal 7 al 13 febbraio. Dal suo debutto Leggende Pokémon Arceus non si è smosso dalla prima posizione, ed è infatti in cima alla classifica per la terza settimana di fila. fila in testa alla classifica. Scende Dying Light 2 Stay Human, ora nono in versione PS5, mentre il secondo e terzo gradino del podio sono occupati, rispettivamente, dai soliti GTA V (PS4) e FIFA 22 (PS4). Per quanto riguarda invece la classifica PC, in testa lo strategico XCOM 2, secondo GTA V. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* SWITCH

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 FIFA 22 PS4

4 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

5 FIFA 22 SWITCH

6 JUST DANCE 2022 SWITCH

7 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE SWITCH

8 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

9 DYING LIGHT 2: STAY HUMAN PS5

10 F1 2021 PS4

CONSOLE

PC

1 XCOM 2

2 GRAND THEFT AUTO V

3 FOOTBALL MANAGER 2022

4 MORTAL KOMBAT 11

5 BORDERLANDS 3

6 THE SIMS 4

7 XCOM: CHIMERA SQUAD

8 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

9 FAR CRY 5

10 DEAD ISLAND: DEFINITIVE EDITION

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail