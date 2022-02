Prime Matter e GoldKnights annunciano la demo di The Last Oricru

GoldKnights e Prime Matter sono felici di pubblicare la prima demo pubblica per PC del loro atteso gioco di ruolo action “The Last Oricru” per lo Steam Next Festival. Durante l’evento dal 21 al 28 febbraio, i giocatori potranno avere un primo assaggio di questo action RPG. La demo pubblica per PC conterrà le prime due aree del gioco, introdurrà decisioni importanti per la trama e la modalità coop locale/offline. Un nuovo trailer introduce la brutalità della guerra civile su Wardenia di The Last Oricru.

Data l’elevata richiesta da parte dei media e della community, il team di GoldKnights con sede a Praga ha deciso di estendere la precedente funzione offline Couch Coop, pianificata in precedenza con un’opzione online che sarà disponibile al lancio, più avanti nel 2022. Per conoscere il team e le funzionalità coop, GoldKnights ha pubblicato un nuovo Dev Diary per presentare l’idea e le opportunità alla base del gameplay Coop offline e online.