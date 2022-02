Assassin’s Creed: Valhalla guadagni da record

Assassin’s Creed: Valhalla è il primo titolo della serie a superare il 1 miliardo di dollari di guadagno.

Il gioco della Ubisoft, è stato rilasciato nel mese di novembre del 2020 per il PC e console di nuova e vecchia generazione come PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Valhalla ha registrato entrate record per il franchise di Assassin’s Creed nel suo complesso. Di recente, il CEO Yyes Guillemot ha confermato che le entrate del titolo hanno superato il miliardo di dollari a dicembre 2021 e che continua a generare entrate importanti per il publisher.

Assasin’s Creed: Valhalla è un gioco molto longevo. Ha ricevuto diversi aggiornamenti gratuiti e DLC a pagamento dal giorno del lancio come: Wrath of the Druids e The Siege of Paris. Il 10 marzo sarà disponibile la nuova espansione, Dawn of Ragnarok, se siete interessati vi consigliamo di approfondire l’argomento con questo articolo.