Martha is Dead: il nuovo Uncovered è sulla musica

A tre giorni dall’uscita, LKA è tornata a parlare di Martha is Dead, con il quinto episodio Uncovered sulle musiche di gioco.

L’inizio del video è affidato allo scrittore e director del gioco, Luca Dalcò, che parla di come la scelta di utilizzare tre diversi artisti per la colonna sonora non è nata a tavolino, ma è servita per avere punti di vista musicali diversi per situazioni diverse all’interno del gioco: dalle atmosfere disturbanti, ai rimandi della musica negli anni ’40. Ad intervenire anche il technical director Alessio Belli.

Gli artisti che hanno contribuito alla colonna sonora sono: Femina Ridens (Francesca Messina) i Between Music, gruppo danese, e infine Aseptic Void (Davide Terreni), che aveva già lavorato con lo studio per The Town of Light.

Di Femina Riders è stato apprezzato il modo in cui suoni armoniosi si miscelavano con atmosfere più macabre. Dopodiché è venuta l’idea di far fare a lei delle cover di canzoni popolari italiane di quel periodo. Dalcò ha oltretutto sottolineato che alcuni testi delle canzoni stesse contengono aneddoti del gioco. I Between Music, scoperti per caso da Belli, sono stati scelti per il modo di suonare gli strumenti sott’acqua; acqua che è oltretutto elemento centrale del gioco. Con Aseptic Void c’è invece la volontà di infondere ai giocatori quell’angoscia e quell’ansia che ci si aspetta da un titolo del genere.

Sull’aggiornamento Steam potete leggere tutte le caratteristiche in merito. L’uncovered precedente parlava invece della fotografia.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Martha is Dead sarà disponibile dal 24 febbraio su PC (Steam, Epic e Gog), PlayStation 4 (al momento solo digitale), PlayStation 5 (al momento solo digitale), Xbox One e Xbox Series X/S.