Elden Ring: FromSoftware contro gli spoiler

Poche ore fa, FromSoftware ha pubblicato un annuncio su Twitter, appellandosi ai futuri videogiocatori di Elden Ring per evitare gli spoiler nell’istante in cui finalmente il gioco uscirà sul mercato.

“Saluti tarnished, con il veloce approssimarsi del lancio di Elden Ring, vi preghiamo di fare attenzione agli spoiler per quelli che vogliono vivere l’esperienza delle Lands Between senza sapere niente in anticipo. Vi ringraziamo per la vostra gentile collaborazione.“