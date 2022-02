Chef Life A Restaurant Simulator: mostrato il simulativo di ristoranti

Nacon ha mostrato uno dei suoi life simulator annunciati lo scorso anno, in sviluppo da parte di uno sui team, Cyanide Studio: si tratta di Chef Life A Restaurant Simulator, un simulatore in cui creare e gestire il ristorante dei propri sogni con menu, acquisti, decorazioni, personale, attrezzature, clienti, senza dimenticare la cucina in sé. I giocatori potranno vivere la quotidianità di un ristoratore e guadagnare le stelle della Guida Michelin.

Il gioco sarà disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ma non è stata annunciata la data d’uscita. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco, attraverso la pagina Steam:

Prendi in mano le redini del ristorante dei tuoi sogni

Scegli e personalizza decine di componenti della cucina (piani di cottura, robot da cucina, forni, ecc.) per creare la cucina dei tuoi sogni! Prima di accendere i fornelli, organizza la tua brigata e gestisci i fornitori per ottenere ingredienti di prima qualità che farebbero colpo anche sul più esigente dei buongustai.

Tieni d’occhio le tue finanze e prevedi bene il numero dei clienti per non farti prendere alla sprovvista dalla calca all’ora di cena!

Un menu a tua immagine e somiglianza

Sei più un tipo da bœuf bourguignon o da cacio e pepe? Crea il tuo menu seguendo i piatti tradizionali della cucina francese, italiana e internazionale! Le ricette base ormai non sono più un segreto per te? Migliorale per condurre i tuoi piatti verso nuove vette gastronomiche! Adatta il menu alle stagioni e alle aspettative dei tuoi clienti per accrescere la tua notorietà.

Trita, griglia, cuoci, mescola e altro ancora!

Le tue abilità culinarie e di gestione verranno messe alla prova a ogni servizio. La tua brigata ti darà un aiuto inestimabile per soddisfare le esigenze dei clienti. Gestisci tagli, cotture e preparazioni fino all’impiattamento che ti permetterà di dare libero sfogo alla tua creatività.

Da trattoria di quartiere a ristorante stellato Michelin

Impara a fidelizzare i tuoi clienti e fai crescere il tuo ristorante. Impara nuove ricette e perfeziona le tue abilità culinarie. Preferisci diventare il ristorante più in voga del quartiere o puntare all’eccellenza culinaria per arrivare a guadagnare una prestigiosa stella della Guida Michelin?

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Chef Life A Restaurant Simulator.