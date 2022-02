Omen of Sorrow: in arrivo su Switch e PS5

Il gioco di combattimento a tema horror, Omen of Sorrow, come dichiarato poco fa dal publisher Eastasiasoft e la casa di sviluppo AOne Games, verrà rilasciato anche per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Steam.

La data non è stata ancora annunciata per l’Europa mentre per l’Asia verranno aperti i pre-order per Switch e PS5, il 24 febbraio.

Questa versione del gioco includerà contenuti rivisitati della modalità storia e anche dei nuovi finali aggiunti alla modalità arcade. La versione per Xbox One rilasciata a settembre 2021, riceverà questo contenuto aggiuntivo gratuitamente, a differenza della versione PlayStation 4 e quella di Epic Games Store che probabilmente verranno escluse.

We’re proud to announce that monster horror fighting game Omen of Sorrow is coming to Nintendo Switch, PS5 and Steam, with console versions getting physical release! 🐺🔥🧪https://t.co/UgNrOb80P8 Physical preorders open with @playasia 10am ET / 3pm UK Thursday, February 24th! pic.twitter.com/h4SRkuXvCS — eastasiasoft (@eastasiasoft) February 21, 2022

Informzioni generali sul gioco da Steam:

In un mondo infernale governato dalle creature della notte si è risvegliato un nuovo terrore! Omen of Sorrow riunisce i mostri dell’horror, della letteratura e della mitologia in un’esperienza di combattimento senza precedenti. Ispirato a numerosi classici arcade, ma con innovazioni uniche e un’estetica matura, Omen of Sorrow sprigiona stile!

Con una squadra ispirata a icone come il mostro di Frankenstein e il sommo sacerdote egiziano Imhotep, questo tradizionale gioco di combattimento a 4 pulsanti ricompensa o punisce i giocatori in base all’aggressività dello stile di gioco, con combattimenti fortemente basati sulle abilità, pur mantenendo l’esperienza accessibile ai nuovi arrivati. Basata sul motore grafico Unreal Engine 4, la battaglia 2.5D di Omen of Sorrow si estende su una moltitudine di luoghi dettagliati, con animazioni artigianali e dettagli cinematografici, il tutto accompagnato dalla colonna sonora magistrale del compositore Francisco Cerda.