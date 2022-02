Dying Light 2 Stay Human: disponibile il DLC Ronin Pack

Dopo il rilascio dell’Authority Pack, Dying Light 2 Stay Human di Techland ha reso disponibile un altro DLC. Questa volta, è il Ronin Pack che aggiunge i sopravvissuti della città. Ricordiamo che questa è solo il secondo DLC di un aggiornamento suddivisa in tre parti.

Il set si compone di un pettorale, pantaloni da jogging e scarpe da ginnastica. I giocatori potranno richiedere gratuitamente copricapo, bracciali e guanti. L’arma sarà disponibile il 25 febbraio e forse vedremo un DLC pack per la fazione dei Rinnegati la prossima volta. Inoltre una nuova serie di sfide uscirà a marzo, mentre gli eventi Mutated Infected arriveranno ad aprile. Questo è solo l’inizio del supporto post-lancio e di sicuro vedremo un altro set di sfide a maggio seguito dal primo DLC della storia a pagamento a giugno. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Più di 20 anni fa, a Harran, abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, è dilaniata dal conflitto. La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo. Ma la speranza non muore.

Vestirete i panni di un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le vostre eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentati da ricordi che non riuscite a decifrare, partite per scoprire la verità e vi ritrovate in una zona di guerra. Affinate le abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrete bisogno sia di cervello che di muscoli. Svelate gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegliete con chi allearvi e decidete il vostro destino.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam, con un lancio esclusivo per cloud di Nintendo Switch previsto per la fine dell’anno.