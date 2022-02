Final Fantasy Pixel Remaster: pubblicato il promotional trailer del sesto capitolo

Square Enix ha pubblicato il promotional trailer del sesto capitolo di Final Fantasy Pixel Remaster dove la famosa scena dell’opera di Final Fantasy VI è stata aggiornata con nuove grafiche e voci in sette lingue. Scoprite una storia indimenticabile che segue la Guerra dei Magi, che ha lasciato solo distruzione e miseria al suo passaggio e ha provocato la scomparsa della magia dal mondo.

Mille anni più tardi, l’umanità dipende dalle macchine e dalla tecnologia, finché appare una giovane con poteri misteriosi, Terra. L’Impero malvagio la teneva prigioniera per cercare di usare i suoi poteri come arma, portando così a un incontro fatidico tra Terra e un giovane di nome Locke. La loro straziante fuga dalla morsa dell’Impero dà vita a una serie di eventi che toccano innumerevoli vite e portano a una sola, inevitabile conclusione.Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Final Fantasy VI originale torna in vita con una nuova grafica e un nuovo comparto audio in una pixel remaster in 2D. Una versione rimodellata in 2D del quinto titolo della celebre serie Final Fantasy. Scoprite questa storia eterna narrata attraverso un’affascinante grafica rétro. Tutta la magia dell’originale con un gameplay migliorato.

Dopo la Guerra dei Magi, la magia scomparve dal mondo. Mille anni dopo, viene trovata una donna dai poteri misteriosi. La Guerra dei Magi ha provocato la scomparsa della magia dal mondo. Mille anni più tardi, l’umanità dipende dalle macchine, finché appare una giovane con poteri misteriosi. Il sistema di magilite permette di scegliere quali abilità, magie e invocazioni di esper apprendono i membri del gruppo. Tutti i personaggi giocabili hanno le loro storie, i loro obiettivi e i loro destini. Scopri come si intrecciano i loro destini in questo melodramma coinvolgente.

Final Fantasy VI Pixel Remaster verrà lanciato il 23 febbraio 2022, come i suoi predecessori, sarà disponibile su PC tramite Steam e mobile.

When the curtains rise on Final Fantasy VI pixel remaster you’ll be able to experience the iconic opera scene with vocals in 7 languages including English, French, Italian, German & Spanish.

There’s still time to join the audience; pre-purchase now: https://t.co/MOlhSpOOwb pic.twitter.com/5MIL7Gxz0O

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) February 21, 2022