Halo Infinite: il prossimo aggiornamento migliorerà la Campagna

Halo Infinite di 343 Industries ha riscosso un enorme successo sia sul fronte critico che commerciale, anche se la sua campagna ha lasciato molto a desiderare in termini di funzionalità. I fan non possono ancora giocare alla campagna in modalità cooperativa, ad esempio, e mentre quella funzione è ancora lontana, il prossimo aggiornamento dello sparatutto affronterà alcuni altri problemi con l’esperienza della campagna.

Come rivelato da 343 su Halo Waypoint, il prossimo aggiornamento di Halo Infinite presenterà molteplici miglioramenti della campagna, come obiettivi fissi, funzionalità di ripristino rapido e miglioramenti alle animazioni in prima persona incoerenti. Questo aggiornamento di metà stagione è attualmente in fase di certificazione e 343 Industries punta a una versione del 24 febbraio. Secondo recenti fughe di notizie, l’imminente modalità Forge di Halo Infinite offrirà la possibilità di cambiare biomi e condizioni meteorologiche. Inoltre c’è anche una nuova modalità di gioco con nome in codice Tatanka che è presumibilmente attualmente in fase di sviluppo presso Certain Affinity. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.



Caratteristiche

Esplorate Zeta Halo : Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplora le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati .

: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Esplora le vastità dell’Installazione 07, dalle sue vette mozzafiato fino alle profondità misteriose dell’anello. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro . Sconfiggete gli Esiliati : un terribile clan di guerrieri Brute, gli Esiliati, ora controlla il mondo anello danneggiato e disseminato di relitti. In netta inferiorità numerica e male armato, Master Chief dovrà impedire che gli Esiliati riparino l’Halo e si impadroniscano della più grande minaccia della galassia.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.