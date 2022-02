Rainbow Six Siege: Azami è la nuova operatrice

Ubisoft ha svelato Azami, la nuova operatrice di Rainbow Six Siege.

Ubisoft, nella sua roadmap per l’anno 7 (per approfondire) ha svelato il nuovo operatore che si unirà ai ranghi del team Rainbow. Chiamata Azami, è un’agente speciale dal Giappone che lavora nel settore della sicurezza privata.

Il gadget di Azami, la Kiba Barrier, è un kunai lanciabile che, una volta utilizzata, si espande in un materiale che si solidifica in una superficie a prova di proiettile, fornendo una rapida copertura ai compagni di squadra in difesa.

La Kiba Barrier può essere utilizzata anche per riparare velocemente buchi in pareti e pavimenti, conferendo maggiore versatilità alla fase di difesa (per vederla in azione).

A parte questo, Azami è un operatore a velocità media con salute media, dotato di un equipaggiamento che comprende un 9X19SVN o un ACS12 come arma primaria e un D-50 come arma secondaria.

Si unirà ai ranghi della squadra Rainbow quando inizierà la Stagione 1 dell’anno 7 in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.