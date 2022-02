Crossfire Legion: nuova demo disponibile per lo Steam Next Fest

Prime Matter e Smilegate annunciano che per Crossfire: Legion, il prossimo gioco di strategia in tempo reale è ora disponibile una build per lo Steam Next Fest. Combattete su tre mappe impegnative in diverse ambientazioni, scegliete una delle tre fazioni e prendete il controllo del loro comandante.

Dopo Global Risk e Black List si aggiunge allo scontro una terza fazione per la lotta alla sopravvivenza, New Horizon, un sindacato globale composto da società intente a trascendere i limiti dell’umanità attraverso il progresso, l’implementazione e l’integrazione dell’IA. Global Risk è composta da un’organizzazione mercenaria incaricata dai governi mondiali di risolvere casi e controversie globali mantenendo il controllo sulle risorse del pianeta. Infine Black List è formata da un gruppo di mercenari separatisti e segreti di membri disillusi dalle politiche corrotte di Global Risk. Di seguito una panoramica tramite Steam:

ll pianeta è stravolto da un conflitto su scala mondiale. Black List e Global Risk sono in lotta perpetua per imporre le rispettive ideologie e, come se non bastasse, sul campo di battaglia scende una nuova fazione.



Conducete alla vittoria il vostro esercito personalizzato in quest’avventura ambientata in un futuro non troppo lontano, dove il mondo è logorato da una guerra tra corporazioni. Crossfire: Legion è un dinamico gioco di strategia in tempo reale dove troverete anche un sacco di entusiasmanti modalità multi giocatore, che metteranno alla prova le vostre abilità di comando dal punto di vista tattico e strategico e vi insegneranno che non tutti i nemici sono così terribili come sembrano. In modalità Multigiocatore o Scontro, avrete il controllo totale dell’allestimento del vostro esercito. Scegliete fra tre diverse fazioni e personalizzate le vostre armate selezionando truppe, fanteria, veicoli e unità aeree per distruggere i nemici.

Crossfire Legion è disponibile per PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.