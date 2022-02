Final Fantasy XIV riceve un aggiornamento grafico

Final Fantasy XIV è in circolazione da un po’ di tempo ormai e la sua grafica non è esattamente all’avanguardia per gli standard odierni.

Anche se il gioco ha più che compensato questo con la sua qualità costante, i contenuti accattivanti e l’eccellente narrazione, l’aggiornamento della sua grafica è sicuramente qualcosa su cui il suo team di sviluppo ha tenuto d’occhio per un po’ e alla fine accadrà presto.

Durante un recente live streaming (qui), il produttore di Final Fantasy, Naoki Yoshida, ha rivelato che con la patch 7.0 del gioco Final Fantasy XIV riceverà il suo primo aggiornamento grafico in assoluto.

Ciò includerà aggiornamenti a tutto, dai modelli dei personaggi agli ambienti, materiali migliorati, effetti di illuminazione e ombra migliorati, vegetazione più densa e altro ancora.

Nel frattempo, Square Enix (altri annunci) ha annunciato che anche le prove gratuite di Final Fantasy saranno di nuovo attive dopo la temporanea sospensione iniziata a dicembre a causa delle pesanti congestioni dei server.