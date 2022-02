Phantom Breaker Omnia: trailer su M

Rocket Panda Games e Mages hanno intensificando i loro sforzi promozionali per il loro prossimo picchiaduro, Phantom Breaker Omnia. L’ultimo trailer presenta il personaggio di M. Sarah Anne Williams si occupa del doppiaggio in inglese mentre Satomi Moriya del doppiaggio in giapponese. Recentemente Rocket è stato pubblicato il trailer su Mei. Kira Buckland si occupa doppiaggio in inglese mentre Yukari Tamura della versione giapponese.

M è una ragazza senza nome, senza passato e senza bisogno del mondo. Prenderà a pugni amici e nemici allo stesso modo con una mazza gigante composta da tubi e rottami metallici che lei chiama Humungous. Avendo perso i suoi ricordi e ogni senso di sé, è guidata dall’unica cosa che desidera di più: la distruzione. Un avversario implacabile e spietato. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina Steam:

Un uomo misterioso, noto solo come Phantom, è comparso a Tokyo, capitale del Giappone, e ha manipolato adolescenti vulnerabili per farli combattere tra loro, donando loro armi mistiche di grande potenza note come Fu-mension Artifact. In cambio, ha promesso di esaudire i loro desideri, se sopravvivono. All’insaputa dei combattenti, i feroci scontri tra i Fu-mension Artifact hanno provocato distorsioni nello spazio-tempo, che hanno compromesso i confini tra gli universi paralleli. Alla fine, il crollo di questi universi spezzerebbe il sigillo che tiene prigioniero Phantom, liberando i suoi poteri distruttivi.

Caratteristiche

Un roster di 20 personaggi – include tutti i personaggi di Phantom Breaker: Extra come Kurisu Makise di Steins;Gate oltre a due nuovi arrivi esclusivi per Phantom Breaker: Omnia.

include tutti i personaggi di Phantom Breaker: Extra come Kurisu Makise di Steins;Gate oltre a due nuovi arrivi esclusivi per Phantom Breaker: Omnia. Scegli tra 3 diversi stili di combattimento: Quick, Hard e Omnia – i tre diversi stili nel gioco possono cambiare drasticamente la velocità, la potenza e le meccaniche dei personaggi.

Phantom Breaker: Omnia sarà disponibile il 15 marzo per PlayStation 4, Xbox One,Nintendo Switch e PC tramite Steam.