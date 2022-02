Steam: nuove regole sugli sconti

Di recente, Steam ha aggiornato le sue regole per gli sconti.

Steam è da anni il più grande mercato digitale dei videogiochi e non c’è dubbio che l’ecosistema intuitivo della piattaforma per i giocatori lo rende un’ottima piattaforma di lancio per i giochi su PC.

Steam ha stabilito una serie di nuove regole (qui) per lo sconto dei giochi sulla sua piattaforma, che potrebbero limitare la libertà dell’editore/sviluppatore sul prezzo dei suoi prodotti, dopo aver ridotto la durata del ciclo di sconti a 28 giorni (per approfondire).

Non vedremo più sconti inferiori al 10% e superiori al 90%.

Le nuove regole impediranno agli editori di scontare i loro giochi di meno del 10% o più del 90%. Di solito, non vediamo sconti inferiori al 10% ma non è lo stesso per sconti superiori al 90%.

Puoi eseguire uno sconto di lancio, ma una volta terminato lo sconto di lancio, non puoi eseguire altri sconti per 28 giorni.

Non è possibile scontare il tuo prodotto per 28 giorni a seguito di un aumento di prezzo in qualsiasi valuta.

Gli sconti non possono essere applicati entro 28 giorni dallo sconto precedente, ad eccezione degli eventi stagionali a livello di Steam .

. Gli sconti per gli eventi di vendita stagionali non possono essere applicati entro 28 giorni dal rilascio del titolo, entro 28 giorni dalla fine dello sconto di lancio o entro 28 giorni dall’aumento del prezzo in qualsiasi valuta.

Non è possibile modificare il prezzo mentre una promozione è attiva o programmata per il futuro.

Non è possibile scontare un prodotto di più del 90% o meno del 10%.

Gli sconti personalizzati non possono durare più di due settimane o durare meno di 1 giorno.

Le nuove regole verranno applicate dal 28 marzo 2022.