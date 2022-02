Africa Games Week: l’evento si terrà dal 23 al 25 febbraio

Il team dell’Africa Games Week e Città del Capo non vedono l’ora di poter dare il via all’evento dal 23 al 25 febbraio 2022. L’Africa Games Week è il più grande raduno di sviluppatori di giochi africani nel mondo, con oltre 150 sviluppatori provenienti da tutto il continente che si riuniscono in un unico luogo. L’evento sarà sia dal vivo al V&A Waterfront di Città del Capo che live tramite la piattaforma dell’evento.

Fondata nel 2018 da Nick Hall (Interactive Entertainment SA) e Rex Bowden (CATALYZE), Africa Games Week è un evento di riferimento per gli sviluppatori di giochi indie africani e internazionali di tutto il mondo. Aziende come Xbox, PlayStation, Ubisoft, Unity, Nintendo, Sega, Focus, Devolver, Landfall e molti altri si riuniscono, si incontrano e pianificano progetti futuri. Di seguito la dichiarazione di Bowden:

L’Africa Games Week 2022 riunisce rappresentanti dell’industria e della comunità di gioco, creatori, sviluppatori ed editori da tutta l’Africa per incontrarsi e connettersi durante 3 giorni. Il nostro programma si concentra sulla creazione di opportunità più personali per la connessione e la condivisione di risorse tra le più grandi menti dell’industria del gioco africano; un altro motivo per cui andare completamente virtuale nel 2021 avrebbe sminuito il valore dell’evento. Speriamo che questo favorisca le partnership nella crescita dell’industria africana del Game Dev a livello locale e internazionale.

Africa StreamCon è una conferenza e un incontro per i creatori di contenuti africani e internazionali, riunisce agenzie pubblicitarie, piattaforme, marchi, avvocati e creatori per spiegare gli uni agli altri come vedono lo sviluppo dell’industria per creare una prospettiva e obiettivi condivisi. Games for Change autorizza i creatori di giochi e gli innovatori sociali a guidare il cambiamento del mondo reale utilizzando giochi e media coinvolgenti, lancerà il suo capitolo africano durante l’evento di quest’anno in preparazione per il loro primo evento satellite africano nel 2022. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale qui.

