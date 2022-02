Aquaplus: Minoru Noda è il nuovo CEO

Aquaplus ha nominato Minoru Noda come suo nuovo CEO, ha annunciato qui la società.

Vanta oltre 30 anni di esperienza nel lavoro con ruoli precedenti in aziende come Enterbrain e Kadokawa Contents Gate.

Finora, il presidente di Aquaplus Naoya Shimokawa ha gestito l’attività di sviluppo e produzione di giochi dell’azienda, nonché la creazione di nuove attività e la gestione generale, ma al fine di rafforzare ulteriormente il business e far crescere l’organizzazione, Noda è stato nominato CEO per creare un ambiente in cui Shimokawa può concentrarsi sul core business di Aquaplus (per approfondire) di sviluppo e produzione di giochi.

In futuro l’azienda promuoverà un’ulteriore crescita organizzativa ed espansione del business, con lo sviluppo del business all’estero nel mirino.