Sea of ​​Thieves: chiude The Arena

La modalità multiplayer di Sea of ​​Thieves PvP Arena, lanciata nel 2019, verrà disattivata all’inizio della sesta stagione, il 10 marzo.

Gli obiettivi relativi all’Arena diventeranno irraggiungibili e saranno contrassegnati come obiettivi legacy su Xbox e saranno nascosti e irraggiungibili su Steam.

Coloro che hanno raggiunto o superato il grado 5 di Sea Dogs, tuttavia, riceveranno cosmetici gratuiti non ancora rilasciati come ringraziamento per aver supportato la modalità.

Ma qual è esattamente il motivo di questo cambiamento? Bene, abbastanza semplicemente, Sea of ​​Thieves (per approfondire) The Arena non ha abbastanza successo da garantire ulteriore supporto.

“Nonostante gli sforzi di una squadra di grande talento, Arena non ha mai raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati inizialmente: creando un vero modo alternativo di giocare a Sea of ​​Thieves con un giro competitivo, o una breve esperienza di sessione se non si aveva il tempo di impegnarsi in una sessione di avventura”

scrive lo sviluppatore (qui).

Rare afferma che il lancio e il supporto costante di una modalità multiplayer competitiva si è rivelato “un investimento molto più grande” di quanto lo studio avesse immaginato.

In definitiva, lo studio ha deciso che avrebbe molto più senso reindirizzare il tempo e l’attenzione che l’Arena richiede alla modalità Avventura, che è molto più popolare.