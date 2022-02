Cartoons on the Bay 2022: aperte le iscrizioni dei progetti di animazione al Pitch Me! Pierluigi De Mas 2022

Cartoons on the Bay 2022, International Festival of Animation, Transmedia and Interactive Art Forms, che si terrà a Pescara dall’1 al 5 giugno, apre ufficialmente le iscrizioni dei progetti di animazione al Pitch Me! Pierluigi De Mas 2022, riservate agli autori di nazionalità italiana. Per tutti i creatori di progetti di animazione sarà possibile partecipare al concorso Pitch Me! Pierluigi De Mas 2022.

Gli autori potranno confrontarti con un parterre di professionisti del settore e mettere in luce le proprie idee con l’aiuto di una Giuria di esperti. Il Pitch me! é rivolto ad autori, sceneggiatori, studi di realizzazione e produttori indipendenti non ancora introdotti nel mercato dei professionisti. Le iscrizioni termineranno nella giornata del 14 aprile 2022.

Sul sito di Cartoons on the Bay nella sezione dedicata al PITCH tutte le informazioni, il regolamento e la scheda di iscrizione. Per saperne maggiormente di più sull’evento ma su tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi, cinema, tech e quant’altro, continuate a seguirci sulle pagine di GamesVillage.It per rimanere sempre aggiornati.