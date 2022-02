PlayStation VR2: svelato il design del nuovo visore di Sony

Sony ha incominciato il 2022 annunciando formalmente il PlayStation VR2 il mese scorso. A quel tempo, l’azienda aveva svelato i nuovi controller Sense con cui l’auricolare sarà accoppiato, rivelando anche i dettagli sulle sue specifiche, anche se ciò che l’auricolare stesso sarebbe come era stato tenuto avvolto nel mistero. Ora, anche il design dell’auricolare PSVR2 è stato svelato.

Sul PlayStation Blog, il senior vice president of platform experience, Hideaki Nishino, spiega che con il nuovo headset per la realtà virtuale, l’obiettivo principale di Sony era quello di abbinare l’aspetto e il design della PS5 stessa, facendo anche alcune modifiche per renderlo più comodo da indossare per gli utenti.

Nishino ha dichiarato:

Quando il nostro team di progettazione ha creato la console PS5, aveva anche in mente l’auricolare VR di prossima generazione, quindi noterete alcune somiglianze nel look and feel”, scrive Nishino. “La console PS5 ha i bordi piatti perché è destinata ad essere visualizzata su una superficie piatta, mentre c’è stata più enfasi sull’aggiunta di rotondità al design dell’auricolare PS VR2 perché è destinato ad avere un contatto umano costante, simile ai bordi arrotondati del controller DualSense e dell’auricolare Pulse 3D.

L’auricolare sembra abbastanza simile all’originale PSVR e mantiene un bel po’ di elementi, tra cui il design a forma di sfera, il jack per le cuffie e il mirino regolabile. Sono stati aggiunti anche alcuni nuovi elementi, come una piccola presa d’aria sulla parte anteriore dell’auricolare, un nuovo quadrante per regolare la distanza tra le lenti, e il design generale stesso che è più sottile e pesa meno.

Nel frattempo, come per la PS5 e il controller DualSense, le cinghie anteriore e posteriore delle cuffie saranno caratterizzate da piccoli simboli PlayStation. Non c’è ancora una parola su quando il PSVR2 sarà lanciato, ma i rapporti hanno suggerito che entrerà presto in produzione, e si punta a un rilascio per le vacanze del 2022.

Il mese scorso, Sony ha anche annunciato Horizon Call of the Mountain, sviluppato da Guerrilla Games e Firesprite esclusivamente per PlayStation VR2, mentre le voci hanno suggerito che Half-Life: Alyx potrebbe anche essere portato sul nuovo headset. Se la PSVR2 sarà retrocompatibile o meno con la libreria del suo predecessore, tuttavia, resta da vedere.